俄美聲小天后 快閃豐原火車站

2019年01月22日 04:11 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

俄羅斯歌手蘇菲亞費森科訪台交流，星光教育集團特邀請她快閃豐原火車站，除開場演唱俄國民謠，還與25名幼兒園學童合唱中文歌謠《茉莉花》。蘇菲亞旋風式帶來天籟美聲，吸引許多旅客駐足欣賞。在美妙的樂音結束後，幼童們更分送花朵，大家都直呼超萌的！

豐原火車站是花博展區要站之一，售票處前廣場突然傳來大提琴悠揚琴聲，接著彈奏中提琴的小男孩也加入演奏，緊接著年僅16歲的俄羅斯美聲小天后蘇菲亞費森科現身，演唱傳統俄羅斯民謠《Harnom》。之後步入兩列幼兒園學童，與金髮碧眼的蘇菲亞費森科一同演唱國人耳熟能詳的民謠《茉莉花》。

旅客張小姐說，異國跨文化合作所帶來的音樂視聽饗宴前所未見；期待豐原未來能有更多不同的活動。蘇菲亞表示，她受邀到許多地方演唱，首次在台灣火車站表演感覺最特別，更有趣的是超可愛的孩子們展現大將之風，想要邀請他們到俄羅斯巡迴演出。

星光幼兒園教務長林品萱說，蘇菲亞費森科來台參加「星光國際文化交流活動」，適逢台中花博展期，特別選擇《茉莉花》演唱；期盼在音樂歌聲交織下，開啟中俄文化的交流，讓台灣的朋友了解俄羅斯這個遙遠、但對台友好的國度。

(中國時報)