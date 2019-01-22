嘉義縣府送春聯 歡迎索取

2019年01月22日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

2019金豬年農曆春節將至，嘉義縣政府委由書法老師揮毫「諸事大吉」春聯，印製22萬份並加護膜耐放，由各鄉鎮市公所發送至各家戶，或在嘉義高鐵站、縣政府服務台免費索取，縣長翁章梁21日貼在縣府大門口，用有手感溫度的春聯迎接新年。

嘉義縣政府迎接農曆「豬年」，推出2019新春春聯「諸事大吉」，委由龍港國小施清洽老師親筆揮毫書寫，有別於電腦字庫字體，希望帶給民眾暖心祝福的情感，家家戶戶四季平安順心。

縣府表示，山豬是阿里山鄉來吉部落的吉祥物，鄒族語為「FUZU」，音似「福入」，明年適逢豬年，縣府特別設計討喜的金黃色山豬為圖騰，洋溢喜氣，也象徵福氣進入家門。

手寫春聯書法更有文字線條藝術的力道與美感，有別於電腦印刷字，且考量春聯張貼於戶外，長期日曬、雨淋後易褪色、破裂，特別加上膠膜保護，更耐久。

縣府表示，今年印製22萬張春聯，近日將透過各鄉鎮市公所發送至各家戶，民眾也可至嘉義高鐵站的旅遊服務中心、或於上班時間至嘉義縣政府服務臺免費索取，數量有限，索完為止。

(中國時報)