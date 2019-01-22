境外移入麻疹 高雄新增1例
高雄市1月19日確診1例境外移入麻疹確定病例，患者是中華民國國籍28歲女性，她去越南旅遊後，在發燒前曾經去逛高雄瑞豐夜市。衛生單位已掌握個案與住家人、職場接觸者及就醫時相關接觸者等共43人，請民眾落實麻疹個案接觸者自主健康管理。
衛生局表示，這名患者於去年12月29日至1月1日與友人至越南胡志明市旅遊，於1月15日出現眼睛癢，1月16日出現發燒及紅疹，她16日至診所就醫，經診所醫師警覺其症狀表徵及旅遊史而通報，並於1月19日經疾病管制署研判為麻疹確診個案。
衛生局隨即開立「麻疹個案接觸者健康監測通知書」，並進行相關衛教，請接觸者於健康監測期間，依通知書所列注意事項，落實健康監測、防護措施，並籲民眾有疑似症狀時，不要輕忽自行就醫，應進行自我保護隔離。
(中國時報)
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