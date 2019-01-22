慶陽欠薪近千萬 勞保局墊償
中國時報
游昊予／基隆報導
曾接下基隆海科館OT、BOT案的「慶陽海洋企業」因為母公司慶富造船爆發詐貸案，引發財務危機，且在與海洋科技博物館解約後，有上百名員工遭積欠員工薪資，立法委員蔡適應及基隆市政府為此向勞保局申請工資墊償，經歷數月爭取後，工資墊償的部分將於22日核發。
自2017年11月至同年12月，該案共有126人遭到積欠工資465萬5474元；以及136人積欠勞工退休金條例資遣費473萬4494元，金額總計938萬9968元，勞工保險局於18日核定墊償，22日確定核發。
蔡適應除表示，感謝基隆市政府及館方和勞保局的協助解決員工欠薪問題外，市民對於海生館後續的規畫也相當重視，現階段不排除再次興建，但仍有許多問題要克服，有任何進度會盡快對外公布。
海洋科技博物館在與「慶陽海洋企業」解約後，於20日舉辦公聽會，針對海生館後續興建問題，向地方徵詢意見，海科館於會議上表示，已經有廠商表達興趣，將於第2季辦理招商作業，最快2023年完工。
(中國時報)
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