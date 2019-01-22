泳池歇業 過期票退費擺不平
在土城營業逾20年的北城泳池因租約到期，本月10日無預警歇業，但過期票券僅能退回原票價一半不到的50元，引發消費者不滿，市議員江怡臻指出，仍有約130位民眾、1800張票未退費，希望業者妥善處理；業者回應，因大家購買時間、優惠方案不一，很難統一價格回收。
陳姓消費者表示，泳池推出有使用期限的優惠套票，過期後只要補足50元差額，即可繼續使用，不少人看中老字號的泳池營業狀況穩定，一次買了近百張，但泳池歇業後規定過期票券不開放退費，只能改至中和分店使用，「誰會大老遠跑去中和游泳？根本形同作廢。」
此外，她認為業者8日在泳池門口張貼歇業公告，隔天便火速關門，期間沒有任何公告，但如今是游泳淡季，要不是朋友提醒，很多民眾根本不清楚剩餘票券該如何處理，甚至不知道泳池早已結束營業。
北城泳池業者表示，過期票券採不記名制，無法逐一聯絡消費者前來退票，因歇業後反映的消費者眾多，協調後決定以每張50元，作為收購過期票券的補償方案。
江怡臻表示，這2天仍有超過130位民眾前來陳情，不滿50元的退票價格太低，尚有1800張過期票券不願兌換，要求業者提高價格，目前已集結民眾意見，透過消保官和體育處持續和泳池業者協商，盼能研擬最佳退票方案。
消保官主任王治宇指出，泳池營業20多年，物價大幅波動，業者如今要統一價格回收，容易出現不公平性，將要求業者從寬處理。此外，只要是花錢買的優惠券，就具備等同現金禮券的價值，即便過期只要補足差額即可繼續使用。
(中國時報)
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