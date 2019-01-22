送子鳥快閃 現身香山溼地

2019年01月22日 04:11 中國時報 邱立雅／竹市報導

重量級「送子鳥」卷羽鵜鶘快閃現身香山溼地，在賞鳥界颳起一陣旋風，讓全台鳥友在寒風中，只為一賭稀有明星鳥風采。香山溼地近來保育有成，生物多樣性激增，吸引水鳥覓食，除卷羽鵜鶘停留，還有瀕危的白琵鷺及黑面琵鷺，以及較少出現的鳥種藍喉鴝、小秧雞，構成一幅美麗的「香山生態圖」。

產發處指出，1700餘公頃的香山溼地孕育無數蝦蟹，適合水鳥棲息覓食，為維護生態、還原生物棲地，市府2015年開始疏伐紅樹林，至今已經完成100多公頃紅樹林疏伐，拔除300多公頃紅樹林幼苗，逐年擴大鳥類覓食棲地，營造東亞水鳥保護網上的重要基地，讓香山溼地成為全球保育物種網的重要一環。

荒野保護協會講師張登凱說，近年來觀察，大庄區域紅樹林整治區內目前已回復泥沙混合，弧邊招潮蟹及清白招潮蟹大量出現，和尚蟹、環文蛤、公代等生物數量也顯著增加，水鳥跟著進入覓食，隨時都能看見鷺科等水鳥，香山溼地棲地復育成效顯見。

卷羽鵜鶘在台灣是非常罕見的鳥類，羽翼展開可以達到3公尺，是鵜鶘中最大的一種，有咽喉袋，是卡通片中常出現的把嬰兒送往住家的鳥類之一。有專家推測，卷羽鵜鶘應該是迷路，選擇香山溼地做為暫棲地點，如今已飛往社子島渡冬。

產發處處長吳甲天表示，不只鵜鶘留在這裡，另外還有瀕危白琵鷺及黑面琵鷺也留在香山溼地過冬，鳥友還在香山溼地觀察到藍喉鴝、小秧雞等較少出現鳥種。新竹市保育政策已上軌道，生物多樣性激增，等於幫候鳥備好高檔餐廳、五星旅館，吸引大批水鳥過境，也吸引稀有鳥種常住，市府提醒鳥友在搶拍之餘，應保持距離，善待大自然的禮物。

(中國時報)