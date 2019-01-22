228戰士黃金島告別式 獲頒褒揚令
228事件抗暴戰士黃金島這個月8日因病逝世，享耆壽93歲。21日於台中市立殯儀館懷恩廳舉辦告別式，副總統陳建仁代表總統蔡英文親頒褒揚令，前總統馬英九、228團體及綠營民代到場致祭；黃金島公祭後火化，將入嘉老山公塔。
擔任治喪委員會主委的交通部長林佳龍說，黃金島不只是戰士，也是「民主農夫 」；他形容黃耕耘台灣這片土地對民主的貢獻，參與各項人權運動，用他的一生寫歷史傳承下去。
時力立委林昶佐語帶哽咽說，9年來黃金島老先生不斷給予指導，他的離去讓大家很不捨；進入立院朝轉型正義努力，但很遺憾，黃前輩沒辦法看見重要理想實踐。
針對黃國昌卸下黨主席職務，林昶佐說，黃國昌在立院表現大家有目共睹，希望未來有志參選的優秀青年能順利進入決策委員會。
行政院促轉會代理主委楊翠、委員葉虹靈、文化部長鄭麗君，政治受難者蔡寬裕、陳中統、簡中生、林樹枝等仁；政治受難者團體、高雄老兵協會、台中市二二八關懷協會等團體參加告別式，送他最後一程。
(中國時報)
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