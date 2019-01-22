北港糖廠武德宮 新春拚經濟
市集文化拚經濟！北港糖廠為活絡閒置空間，新春期間規畫「神農氏集」，主打農產、紡織、青草、糖業等神農相關元素；北港武德宮也推出「開市大集」，邀集各地文創業者擺攤開市，訴求新春開市拚經濟發大財。
北港糖廠為活化閒置空間，整修7棟老舊房舍出租，今年旅外北港子弟蔡忠廷牙醫師承租數棟房舍，規畫結合花燈與市集打造青年文創園區，首波活動「神農氏集」將於春假期間登場，21日展開招商，
蔡忠廷表示，之前他曾在北港糖廠舉辦「愛在笨港，經典老車園遊會」，吸引上萬人潮，證明北港糖廠極具市集潛能，因此今年再次舉辦「神農氏集」，首創「以物易攤租」方式，匯聚先古神農氏相關元素木具、陶瓷、音樂、農產、紡織、青草等，做為「神農氏集」特色亮點。
北港武德宮財神廟則推出「開市大集」市集，除了主打自家的「買樂文創」財神相關文創品，也邀集全台各地文創業者共同擺攤，市集位於武德宮旁，攤位是利用武德宮參與2017年台灣燈會在雲林的主燈金屬組件堆疊而成，本身就是極為特殊的文創品。
武德宮主委林安樂指出，以文化創意見長的武德宮，結合市集文化推動新廟口經濟，在廟旁空地打造「開市大集」文創市集，去年每星期假日開市試營運，人氣鼎盛，今年2月春節除夕至初六將開市7天，陪伴民眾度過充滿財氣與文化氣息的新春假期。
(中國時報)
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