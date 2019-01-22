公部門最美名片 遞出台東印象
台東設計中心由新銳設計師張溥輝操刀，推出11款以在地意象設計的名片，供台東縣政府及所屬機關、鄉鎮市公所免費使用，透過簡單的顏色及圖案，遞出台東山海人文意象，11款新式名片，被喻為「全台公部門最美名片」，有鄉民說：我想全部都要。
「您好，我是台東縣長饒慶鈴」，饒慶鈴遞上繪有「熱氣球」簡潔線條的名片時，令人眼睛為之一亮，網友對新名片的反應是：公部門名片也升級了、想收集、可以轉化成販賣的商品嗎、超時髦。
台東設計中心打破公部門制式化刻板印象，由新銳設計師張溥輝操刀，重新詮釋台東的多元山海與族群之間的和諧共存，簡單雅致的名片設計被喻為「全台最美的公部門名片」。
名片正面以表現山、海、空的線條為基底，延伸繪製成池上伯朗大道、三仙台、稻米、釋迦、旗魚、史前館、熱氣球、衝浪、拼板舟、公東教堂、比西里岸等11款代表台東的景點、特產、文化圖像，每張名片也由不同的純色為背景，期望在遞出名片的同時，也遞出台東的美好印象。
互換名片是彼此建立關係的第一步，饒慶鈴表示，非常喜歡名片的設計，透過簡單雅致的顏色與圖案，傳達出台東的意象，目前她與別人交換名片，對方都會心一笑，未來要把台東的品牌擦亮，必須創造更多屬於台東意象的代名詞，月底前台東縣政府所屬機關、鄉鎮市公所，也都會陸續使用。
(中國時報)
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