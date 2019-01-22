汙水管施工獨漏2戶 水利局重發包

2019年01月22日 04:11 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

新北市府推動汙水下水道接管，新莊瓊林南路卻有住戶控訴水利局因為施工不便，竟要求他們簽署自願不接管切結書後跳過施工，淪為二等市民；水利局拿出公文澄清住戶當時擔心危及建物結構，主動要求停工並切結，目前已重新發包動工，預計最晚3個月內完成接管。

新北市議員蔡健棠接獲民眾陳情，指稱水利局2017年針對新莊區瓊林南路一帶實施汙水下水道接管工程，工程進行到187巷27號及29號前時，疑因地形及地勢造成施工困難，包商為了趕在合約前完成施工，竟要求他們簽署不接管切結書，導致目前汙水管線未接，環境髒亂、蚊蟲孳生。

蔡健棠邀集水利局等單位現地會勘，發現陳情民眾所稱瓊林南路187巷周遭住家多已接管，惟獨27號及29號兩戶未接，要求水利局盡速改善。

「水利局及包商不可能因施工困難就要求民眾切結不接管」，汙工科長傅光維表示，推動汙水下水道接管工程要求包商「一戶都不能漏過」，遇有無法施工或施工不便等任何問題，都需加註及說明原因後報請水利局核准。

傅光維拿出2017年會勘紀錄等公文強調，187巷後方屬於砂土層，雖然施工可能會對建物結構產生影響，評估後現有空間足以進行維護並施工，但27及29號住戶顧慮危及建物安全，主動要求停工並簽具切結書，水利局當下也說明若日後有接管需要，可向水利局提出申請。

(中國時報)