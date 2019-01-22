光復高中創隊史 HBL進軍8強

2019年01月22日 04:11 中國時報 邱立雅／竹市報導

光復中學高中籃球隊成軍僅短短4年，在本屆HBL高中籃球聯賽創下佳績，首度搶下聯賽8強賽門票，其中當家中鋒喬楚瑜，在對上治平高中一戰狂摘33個籃板球，讓人印象深刻，不過小球員們也透露，最怕教練要他們跑18尖山訓練體能。前所未有的佳績也讓市長林智堅特別向小球員們勉勵，並承諾將投入更多資源讓孩子們安心打球。

首度闖入8強的光復高中籃球隊，21日接受林智堅的加油打氣，林智堅勉勵小將們，凡事沒有不可能，只要努力就會有甜美的成果，他也形容，籃球與市政一樣，都是靠著努力與團隊合作才能成功，鼓勵球隊朝著前4強繼續努力。

光復中學籃球隊總教練陳定杰說，他給團隊目前的表現打了99分的高分，他要求的努力與團隊合作，孩子們都做到了，希望下一階段他們可以享受球賽。

帶隊教師何長仁指出，複賽的前兩場，光復以黑馬之姿攀下「東山」、「泰山」兩座山，雖然無法再拿下「南山」，完成3山攻克，但陳定杰總教練在賽後的休息室用「做鬼臉」放鬆法，讓小球員們調適心情來面對賽事，最終順利拿下分組第1晉級8強，下階段將前進台北市和平籃球館，繼續再創隊史最佳成績。

「最怕教練要我們跑十八尖山」光復中學籃球隊長徐允城笑著回憶，一路以來的訓練真的非常辛苦，但是努力的付出得到回報，球隊像一家人一樣非常團結，創下隊史最佳紀錄覺得不可思議，希望在8強賽可以享受比賽，全力以赴不留下遺憾。

(中國時報)