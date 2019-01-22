彰化離奇火燒車駕駛喪命

2019年01月22日 04:11 中國時報 鐘武達 ）

彰化：彰化二林鎮與溪湖鎮交界處的溪湖橋上，21日發生一起離奇火燒車命案！1輛停放路旁的自小客車起火，警消撲滅火勢發現駕駛座「端坐」1名死亡的男性，車主是68歲周姓男子；家屬表示可能是「久病厭世」輕生 ，確實原因警方報請檢察官調查釐清。

(中國時報)