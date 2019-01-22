贊助廟會亂放炮 挨罰42萬

2019年01月22日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

陳姓男子去年11月間在嘉義市區參加廟會活動無照亂放炮，警消起獲195支高空煙火的空炮管，違反《爆竹煙火管理條例》的4項規定，嘉義市政府消防局依罰則開罰至少42萬元罰款，平均1支炮的代價約2100餘元，籲請民眾年節期間不要亂放炮以免挨罰。

警消調查，陳姓男子於去年11月17日從高雄載運大量爆竹到嘉義市，贊助一間名廟的廟會活動，在中央廣場大張旗鼓放炮，助長廟會活動聲勢震天響，卻也惹來民怨，被民眾舉報疑似有火星掉落民宅，險釀火災。

警消獲報到現場查緝，放炮的人已不見人影，現場遺留大批空炮管，經鑑識是法定列管的高空煙火的殘骸，清點數量6吋大口徑炮管15支、3吋小口徑炮管180支，共195支全數查扣作為證物。

警消調閱路口監視器，鎖定可疑小貨車及駕駛，通知陳姓男子出面說明，陳男坦承開車載送炮竹並施放，辯稱是為廟會活動炒熱氣氛而贊炮。

嘉義市政府消防局表示，高空煙火是列管的專業爆竹煙火，運輸、施放都必須申請通過，未申請各開罰30萬、6萬，施放高空煙火必須投保、放炮者須具備證照，未投保、無照各罰3萬，陳男違反《爆竹煙火管理條例》上述4項規定，開立4張罰單，將合併處罰42萬元至210萬的罰鍰。

(中國時報)