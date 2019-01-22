芬園鄉長賄選案 劉玉秋等判刑褫奪公權

2019年01月22日 04:11 中國時報 鐘武達 ）

彰化：2014年芬園鄉長選舉，以17票之差落選的候選人劉玉秋、競選總幹事劉輝龍等，涉嫌透過樁腳以每人2000元行賄選民；彰化地方法院歷經4年審理21日依《選舉罷免法》判劉等被告5年不等有期徒刑並褫奪公權，150多名收賄選民判易科罰金或緩刑，全案可上訴。

(中國時報)