7旬男缺錢偷角鋼 竊盜罪送辦

2019年01月22日 04:11 中國時報 馮惠宜 ）

台中：69歲打零工為生的廖姓男子，因年邁體衰又有高血壓經濟困窘，見建築工地內耗材無人管理，日前收工後搬了1箱全新重約31.3公斤的不鏽鋼角鐵打算變賣；卻在半途遭警方攔查，雖工地主任不願追究，因竊盜屬公訴罪，仍依竊盜罪嫌移送偵辦。

(中國時報)