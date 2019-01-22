國民黨權力核心不在吳敦義

2019年01月22日 04:11 中國時報 主筆室

對國民黨而言，2018年選舉勝利堪稱政治奇蹟，但奇蹟可能曇花一現。民調會說話，比較《美麗島電子報》幾次民調，於2018年9月底、10月底及12月的3次民調，國民黨9月底正向評價30.7%，負向評價43%，負面大於正面。10月韓流發酵，國民黨印象正負比轉變為41.7%與39.8%，擺脫太陽花學運後長期的負面觀感；泛藍支持者也從27.1%增到34.1%，高出泛綠近6%。但選後韓流似乎退燒，12月國民黨好感度降低2.1個百分點，反感度增加5.1個百分點，負面評價39.9%再度超過正面評價34.8%。

韓國瑜個人的網路聲量與全國支持度依然在政治人物中首屈一指，國民黨的正面評價卻迅速下滑，應該與「辣台妹撿到槍」及民進黨迅速重整權力結構有關，但更重要的原因應該是選民對勝選後的國民黨感到失望。選民為什麼對國民黨失望，很簡單，民進黨學運世代開始接班，國民黨卻還由2008年掌權、8年後失去政權的同一班人爭權，為爭總統提名纏鬥不已。

國民黨必須盡快重組權力，才能爭取民心認同，但所謂「重組」未必是改選黨主席，而是要「換腦袋」，當下改選反而治絲益棼。國民黨既無政權又無黨產，民主是唯一出路。民主政黨是選舉機器，而不是權力分配者，吳敦義掌握黨機器，應抱著服務心態，讓權力由下而上，從地方往上疊加。換句話說，在野的國民黨，權力核心既非中常委，也不是黨主席，而是15位縣市長及黨籍立委，尤其是擁有最新、最真實民意後盾的縣市長。

執政時期人才在中央，現在國民黨中央在野、地方執政，人才的需求反而地方更為迫切。韓國瑜的高雄市府團隊可說是海納百川，葉匡時、李四川都是全國性人物；侯友宜的新北團隊一方面是朱市府政務官留任，一方面也引進新血，軍容整齊強盛。既然國民黨人才、資源都在地方，黨的決策機制也應要以地方為主。

既然國民黨權力基礎在地方，總統初選也應該從地方開始。國民黨有意爭取總統提名的4位太陽，看來都志在必得，但黨機器由黨主席吳敦義掌控，未來會採行何種初選制度、會不會釀成黨內鬥爭風暴，成為外界矚目的焦點。要避免提名風暴，遊戲規則的共識非常重要。媒體人趙少康提出的「美式初選」，不失為一個有創意的思考方向。

美式總統初選以各州投票方式決定各候選人黨代表席次，再在全國黨代表大會上決定提名人選。這雖是很有創意的思考，但是否符合台灣的選民習慣、政治文化，有待觀察。特別是美國有兩大黨同時初選的默契，若民進黨不願配合，而國民黨卻採「開放式初選」，非黨員憑身分證就可以投票，反而更容易讓民進黨支持者策略性參與投票，讓較弱的候選人出線，有利民進黨選局。

但美式初選分批、分區初選，是國民黨可以參考的做法。台灣的政黨初選，黨員投票也好，全民調也好，都是「一翻兩瞪眼」。美國的總統初選卻是以「州」為單位，每個禮拜都有不同的州舉行初選，分區、分批公布結果，整個初選成為非常有戲劇張力、熱鬧滾滾的過程。

國民黨可以用「分區辯論、分區投票」方式，逐步篩選出提名人選。把台灣分成6個區，每周輪流在6區舉行候選人辯論，讓地方首長、民意代表參與提問，把地方關心的議題，結合融入總統初選，讓候選人彼此表態、接受考驗。辯論完後就開始進行民調或黨員投票，這樣在6周內辦完初選，可以讓國民黨更接地氣，增加各縣市長在總統初選的角色，也提升其決策分量。

每一次的民調或投票結果都會帶動社會討論、形成議題高潮，增加國民黨的能見度，並且主導議題，不失為一舉多得的做法。3成黨員投票的部分，不妨仿效美國「超級黨代表」機制，以每一位民選公職的表態來取代黨員投票。

例如，新北市長選舉得到116萬張票的侯友宜，他支持甲參選人，那麼甲參選人就獲得116萬張票，立委、議員、里長以此類推，以最近一次選舉的得票帶入到所支持參選人的身上。而最後，每一位參選人在黨內民選公職的總得票率占3成，民調結果占7成，來決定提名人選。這樣的方式既沒有人頭黨員的弊端，又能大幅提高民選公職的影響力，加上總統候選人充分辯論政策，讓整個國民黨更接地氣。

(中國時報)