2019年01月22日 04:11 中國時報 主筆室

兒虐案件不斷，引爆網路鄉民憤慨，動輒要以私刑正義討公道，朝野一致要求修法加重虐童刑責，這一切都源於對當前司法的不信賴，人民只好透過自力救濟尋求出口。面對民怨沸騰，司法如何接地氣，司法院推動的國民參與刑事審判可別再拖拉。

九合一大選後，接地氣成為重要話題，蘇貞昌接任新閣揆，高喊這個時代的政治人物不但要「會做事」，還要「身段軟，接地氣」，接地氣成為政府掛在口上的「三字經」。

於是，從總統到院長、部會首長，人人當起網紅開直播行銷政策，慘不忍賭的觀看人數活像老王賣瓜。同時間，另批鄉民卻開直播展現對兒虐案件的不滿，全台憤怒的氣焰逼著朝野加速躺在立院半年的修法議題，但令人憂心的是，民氣消散後，朝野恐也繼續擺爛。

再者，關在台北看守所的死囚竟能自縊身亡，不僅暴露保安處分及監所管理的問題，蔡政府上任迄今，僅執行1名死囚槍決，仍有41名死囚正面臨等待死刑的要命煎熬，蔡政府遲遲不肯面對國內高達8成6民眾要求盡速依法執行的民意，開再多的直播也枉然。

司法院長許宗力曾說，國民參與刑事審判可藉由國民直接參與法院判決形成的過程，增進司法專業社群與國民的相互了解，更可讓判決結果「接地氣」，但這制度還在各地方法院實驗打轉，未來要再通過立法院審議，何時上路遙遙無期，萬一和之前推動的觀審制一樣，在政黨輪替後，打掉重練，豈不又白忙一場？

司法接地氣不難，檢察官偵辦公正，法官依法審判，該判死就判死刑，法務部長依法執行槍決，但最重要的是，政治別干預司法，以及讓國民參與審判的制度早日上路，因為法治國家不該讓私刑橫行，才能讓司法真正接地氣。

(中國時報)