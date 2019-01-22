中美共榮方程式：務實

2019年01月22日 04:11 中國時報 周天瑋

許多人說，東方和西方都同時進入了一個言論兩極化的時代，社會對立，民粹叫囂。

然而對於台灣觀察世界的視角，我有一個建議：檢視方法，反覆論證。檢視之餘，或許會得到這樣一個結論：如果說，對於美國當前政局與政策的分析，只跟隨民主黨導向下的主流媒體和東西兩岸學界所形成的信息加工與配售系統，在同溫層呼吸，必然會形成誤解；那麼同樣地，對於大陸言論界的外交和戰略論述，片面地誤以為民族主義和大國主義情緒獨大，便也可能會導致誤判。視聽絕對不能單一，因為在那樣狹隘的觀察條件下，對於中美貿易戰以及兩國之間競合態勢的本質和走向，就會判斷失準、對策失靈，而且根本弄不明白北京為何總願意和華府坐下來談。

從去年夏天中美貿易戰開打以來，好像人聲鼎沸，各種概念極大化的悲觀論調層出不窮。可是事實證明，華府與北京知道他們在這新而險峻的航道中該怎麼樣嘗試界定範疇，摸索前進。

去年在大陸舉辦的眾多中美關係前景研討會裡，其中幾個集合了一批資深政策諮詢專家，他們的言論與建議極為理性，不久前得到多方披露。那些見解似乎提供了一個側影，藉之可以觀察大陸對美總體方略的務實思路。

首先是對美國的看法，他們認為美國仍是當前世界綜合國力最強、影響力最大的國家，大陸相對仍處弱勢，必須盡量維護中美關係的穩定。對中美之間現在由於經濟實力接近而產生的矛盾和結構性問題，可以理解。所謂「修昔底德陷阱」是一種歷史現象，而不是必然規律。中美關係40年來的基本經驗是不搞對抗，雙方協商解決，而在當前國際形勢下，美國對華戰略主要還是對中國進行防範而不是完全對抗，發生大規模戰爭的可能性非常小。

2018年開始的新情勢一部分來自於美方對中共十九大報告內容的3點憂慮：一是中國要從富起來到強起來的發展部署；第二是中國要向世界推行中國模式；第三是中國要建成世界一流的軍事力量。不過中美關係仍不同於當年的美蘇關係，中美關係的經濟利益高度互融，誰打翻了這麼大的盤子，對誰都沒好處。雖然現在美國已經把防範和制衡中國放在主要位置，但雙方仍有很多共同利益，合作的一面依然存在。

所以，他們的建言是中國要保持戰略定力，盡可能爭取中美關係能夠穩定。方法是要避免與美國進行全球競爭，彼此要採取公平競爭加合作的模式，應該盡量避免中美貿易戰走向長期經貿戰，從而使改革開放取得新的重大進展，並處理好與周邊國家的關係，處理好與美國在東亞、西太地區的關係，且不要在國際上推行中國的政治制度和意識形態。

其中一位黨史專家說，歷史的發展和現實的國際環境決定了中國不可能重複以往大國崛起的道路，更不能仿效以強權為特徵的大國外交。當代中國需要對等、平和地與世界交往，培養健全的國民心態，防止自負的大國主義。中美之間在新的力量對比基礎上，經過一段時間，有可能達到平衡，重新建立互信。

他們對於當前的中美關係出現的衝突，似乎在說出這樣一句話：對抗沒有市場，務實就是榮耀。這句話，台灣也值得參考。

（作者為美國律師）

(中國時報)