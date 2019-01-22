小英，反嗆不能解決問題

2019年01月22日 04:11 中國時報 鈕則勳

台灣民意基金會最新民調顯示，蔡英文在兩岸關係的表現上，4成3的人滿意，4成9不滿意，與上月相比，滿意者增加18%；無獨有偶，4成8的人支持蔡政府拒絕「九二共識」和「一國兩制」的立場，4成不支持。或許因兩岸議題的操作使小英的滿意度谷底反彈，增加1成，達到3成5。

蔡英文的民調上升，就是因她針對習近平「一國兩制」的談話進行了回嗆，重獲網路聲量所致；是以小英現今不斷地強化網路行銷，除貼長輩文、做文宣外，又到西門町與民眾互動，之後更剪接影片來宣傳，希望能為這波聲勢拉抬的效果保溫。但細部看，這樣的跌深反彈或許只會是曇花一現，可別高興得太早。

首先，相關操作多屬戰術層次，並未看到戰略縱深。不論是PO文、曬貓、玩十年照、拍影片或搞直播，操作多屬戰術性，更是網紅的日常，用在國家元首身上，若超過比例，可能會讓民眾質疑選出妳來究竟是要妳去當網紅，還是治理國政？畢竟民眾多會認為，就算網路行銷操作得宜、網路聲量增加，那又怎樣？我生活仍一樣苦啊！網路操作和治理能力根本無法成正比。

至於蔡怒嗆習「一國兩制」的發言雖獲得大聲量，但問題是「嗆聲後，妳打算怎麼做？」不會就沒招了吧？坦白說，習近平每次的發言都有其戰略意涵，如其針對《告台灣同胞書》40周年的談話，明白凸顯了大陸除了民間交流要持續強化外，更已開始鋪墊兩岸政治談判的可能邏輯，並規畫兩岸統一的近程安排；他當然知道這番言論出檯勢必會遭到台灣強力反制，但習仍藉適當場合將資訊釋出，某種程度說，他壓根就沒有把小英或是綠色政黨的「造勢性回應」當一回事，重要的是，他已擺開日後戰略操作的陣勢，而欲逐步落實。

但反觀小英，一個回嗆獲得大聲量肯定，就讓她喜形於色、無法自已，更興奮地加碼來進行網路行銷，希望藉此一掃敗選的陰霾、揮軍2020；問題是，針對習的戰略布局或縝密的出牌，台灣有沒有戰略性的回應策略？在不接受九二共識的前提下，小英又想和大陸互動，有沒有另外一套方案能讓對方「雖不滿意、但能接受」？還是小英只能擺爛、以拖待變？若後續沒招的話，那個嗆聲只能算是全無戰略布局下的即興演出，只有自爽而已。

退一步說，就算嗆聲能拉抬聲勢，但不滿意蔡英文的兩岸表現者仍近5成，蔡總統便有責任回應民眾對兩岸和平互動的殷切期盼。至於九二共識雖被小英刻意地將其與「一國兩制」掛鉤而遭汙名化，但只要地方縣市能藉此與對岸互動且創造出「貨出得去、人進得來」之效果時，小英自然是吹破牛皮了。是以，若小英只能在嗆聲、PO文中聊以自慰，而無法從戰略層次來看待兩岸議題並尋求解套方案的話，聲勢拉抬只會是曇花一現。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）

(中國時報)