2019年01月22日 04:11 中國時報 官俊榮

鑑於過往國外豬瘟案例必須數十年的長期處理才能根除，且疫情可能造成台灣養豬業僅1年產值損失即達775億元，所以對抗強悍的非洲豬瘟確須全面且長期的考量，包括前瞻性的市場調控，掌握供給與消費兩端的影響因素，並策畫調節措施。眼前政府緊繃的防疫措施只是單純的生產管理，將不足以應付危機處理。

首先應考量將養豬產業的產能降載，可以降低整體的染瘟風險以及潛在的損失。這可藉「早收措施」來達成，在境內出現病例之前，讓適當成熟度的豬隻提早進場屠宰、冷凍或加工處理而納入庫存，及時減少養豬頭數而降低產業的生產規模，不但降低整體感染病毒的風險，也可以減少疫情發生導致的損失。

在市場調控上，養豬業產值龐大，需要相當的需求量支撐。當消費者因為顧慮肉品受感染而減少購買，早收而納入庫存的措施可緩解當下發生供過於求的壓力，避免豬價遽跌。況且農政當局大力輔導推動早收策略，可以促成降低個體豬戶早收作業的成本，而且其中納入相關檢驗之認證，可以維繫未來消費者對國內肉品的信心。

此外，國人飲食習慣對品質安全的豬肉有一定的需求，早收措施的庫存雖有短期支撐供給量的效果，但居安思危，在防疫破功而境內生產急遽萎縮的情況，如何預防市場長期供不應求、肉價狂飆而不利民生，需及早規畫。

當防疫潰堤而國內生產緊縮或中止時，市場會因價量失調陷入混亂，農政當局只有充分掌握肉品進口，才可能讓市場的價量趨於穩定，並滿足民生所需。因此為因應衝擊，針對豬肉產業計畫性進口絕對必要，及早規畫，掌握貨源、清點冷凍倉儲設施等，並且分散進口管道，以免少數大企業把持而大發豬瘟財，損害消費者利益。

廚餘在許多國家仍是合法的豬食，並未因為防疫而被禁止。然而國內特有的黑豬占市場的15%，絕大多數以廚餘為食。黑豬肉口感有其獨特性，相當迎合國人口味，倘若政府屈從主要飼養白豬的利益團體，全面禁止廚餘餵食，勢必會重傷國內黑豬生產。政府應在每個主要的養豬縣市設置「中央廚餘處理場」，集中處理並提供小豬農安全的豬食。

台糖本身養豬，不難配合設置廚餘處理設施。台塑10多年前投資大規模的廚餘處理設備，但遭養豬業者反對，因而設備盡用在廚餘肥料加工。兩者都可能及時配合黑豬產業生產結構調整的需要而提供服務。（作者為國立台灣大學農經系教授）

(中國時報)