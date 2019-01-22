2019年01月22日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

私底下靦腆害羞的輕小說作家藍旗左衽，為了簽名會特地cosplay成筆下的妖怪角色。（許文貞攝）

動畫《工作細胞》小女孩造型的「血小板」在故事中發揮修補血管的功能，聲優長繩麻里亞來台宣傳。（木棉花提供）

看動畫也能學生物，被日本生物老師、醫師推薦的動畫《工作細胞》，將細胞擬人化，把人體想像成一個小社會，將紅血球運輸養分、白血球殺死細菌、血小板覆蓋傷口等生理機制化為動畫故事。其中角色造型為小女孩的血小板更是圈粉無數，聲優長繩麻里亞軟萌的聲音，活靈活現表現出血小板為了止血勤奮工作的樣子，日前也在動漫節現聲。

個子嬌小的長繩麻里亞，本身聲音就十分像小孩，戴上「血小板」帽子猶如角色真人版，讓現場200位簽名的粉絲忍不住大喊「好可愛！」長繩麻里亞也在現場表演配音，重現動畫第一、二集血小板們第一次出場，以及在人體表皮擦傷時，發揮功效凝血、形成血栓的專業形象。

長繩麻里亞演出 200人驚豔

長繩麻里亞表示，血小板外表雖然看起來是小孩，乍看需要人保護，卻是位專業人士，「因此在飾演血小板時，不只用『可愛的小孩』的方式詮釋，而是要加入專業人士的感覺。」

不少生物、醫學專業人士也推薦《工作細胞》。長繩麻里亞表示，血小板的台詞其實有許多比較難的專有名詞，但她在看的時候，也可以快速地記得這些詞彙，「真的會很希望自己當年還是學生的時候就能接觸到這部作品。」

木棉花企畫鄭彩蓮表示，《工作細胞》原作者清水茜一開始創作這部漫畫的原因，是為了幫助妹妹學習細胞相關的知識，畫成漫畫來讓妹妹理解，沒想到出版後大受歡迎，更改編為動畫和舞台劇，也在這個架構下衍生出《工作細菌》、《工作細胞BLACK》等作品。動畫公司甚至特別製作教學素材，無償提供教育、醫療單位使用。

小粉絲cosplay扮偶像 吸睛

日前也有不少粉絲cosplay參加簽名會，最吸睛的是cosplay成血小板的6歲小粉絲「隻隻」。陪同的媽媽表示，最初是她自己看，後來女兒也跟著一起，於是在朋友慫恿下帶女兒cosplay來見偶像，「看《工作細胞》的好處是，有時候想叮嚀她要小心，就可以直接說：你這樣血小板會很辛苦喔！」。

(中國時報)