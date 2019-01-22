藍旗左衽寫妖怪冒險 熱銷40萬冊

2019年01月22日 04:11 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

雖然出版產業衰退，台灣輕小說在市場上仍然維持暢銷熱度。去年底獲金石堂評選為「2018星勢力」的藍旗左衽，就是近年竄起的新銳作家，代表作《妖怪公館的新房客》系列一共13集，暢銷至少40萬冊。藍旗左衽笑說，寫輕小說多年，雖然有時邊工作邊寫作很累，但故事是帶著她往前走的動能，「還是想一直寫下去。」

「妖怪公館」系列有多紅？不只從輕小說衍生出漫畫，還請來台灣配音員錄製「廣播劇」，近來也有快閃主題餐廳，更和台北捐血中心合作主題捐血車，粉絲年齡橫跨國高中到上班族。在21日動漫節的簽名會上，藍旗左衽cosplay成筆下最受歡迎的妖怪「奎薩爾」出場，以帥氣造型、低沉嗓音和主持人與粉絲聊天說笑，引來陣陣尖叫聲。

《妖怪公館的新房客》描述人類主角封平瀾偶然住進一間鬼屋，認識奎薩爾等6個妖魔，而妖魔們來到人界，是為了找尋妖魔世界中失蹤的皇子。

私底下的藍旗左衽其實靦腆害羞，生活就是工作和寫作，寫作之餘的嗜好是做手工藝小飾品送給粉絲。她說自己其實比較像故事中的另一個角色「白理睿」，「他總是靜靜旁觀主角遇到的事，偶爾才出手相助，跟我的個性比較接近。」

藍旗左衽從國中開始寫小說，「那時言情小說很流行，大家在追小說之餘，也想要自己寫故事。不過電腦、網路還不是很普及，所以都是寫在本子上，給同學傳閱，到國三才因為課業壓力停筆。」

重拾寫作的契機則是大學即將畢業前，一度對於未來十分迷惘的藍旗左衽，想起過去喜歡寫小說，決定嘗試投入創作，剛開始寫時下流行的「耽美系」（男男戀愛）小說，後來挑戰自己喜歡的奇幻、熱血風格，特別是一群夥伴的冒險故事，「其實不是因為國中時寫得很好，或是得到鼓勵，才想繼續寫，而是心裡知道，我無論如何都想要寫小說。」

(中國時報)