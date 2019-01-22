好消息 東奧棒球6搶1資格賽 台灣主辦
2020年東京奧運棒球賽的最後1個參賽席次，即「6搶1資格賽」（6隊爭1席），世界棒壘球總會（WSBC）昨已核准中華棒協的申請，確定由台灣取得主辦權。棒協祕書長林宗成表示，比賽時間將在明年3月，台灣獲得主辦權即擁有地主優勢，對打進東奧棒球賽很有幫助。
林宗成說，爭辦「6搶1資格賽」的有台灣和美國，棒壘總認為，東奧在日本舉行，棒球最終資格賽也以在亞洲舉辦較佳。且台灣辦過多次國際賽，累積豐富經驗，美國反而較少。加上2008年北京奧運棒球賽的「8搶3最終資格賽」就是由台灣主辦，棒壘總印象深刻，因此決定再由台灣來辦。
林宗成強調，無論中華隊能否在年底的「世界12強賽」先拿到奧運門票，棒協依然會辦完明年「6搶1資格賽」，這是對棒壘總的承諾。半年前，棒協是以台北大巨蛋做為競賽場地向WBSC申辦。
2008年京奧棒球最終資格賽（8隊搶3席）就是在洲際球場開打，中華隊拿到第3名，順利進軍京奧。這次東奧棒球賽僅6個名額，最後資格賽也只能6搶1。但中華隊擁有地主優勢，盼能複製當年「8搶3」成功的經驗。
明年東奧除了地主國日本自動取得參賽權，今年11月的「世界12強賽」，美洲、亞洲加大洋洲（日本不算）名次最佳的球隊，也可各取得1張奧運門票，這是中華隊打進東奧的第1個機會。
如果中華隊錯過了，則須先在10月台中亞錦賽拿到前2名（日本不算），才能參加明年在國內辦的「6搶1資格賽」。
(中國時報)
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