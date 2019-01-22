陸京劇最火搭檔 劇評人貢敏牽線
中京院絕佳拍檔于魁智與李勝素，可說是目前大陸最火紅的京劇組合，廣受兩岸與海外觀眾喜愛，兩人近期行程滿檔，甫結束完義大利演出，旋即錄製春節節目，並準備來台行程，可說是馬不停蹄。周敦仁表示，「這個行之有年的絕佳組合，是來自已故劇作家、劇評人貢敏的慧眼。」
周敦仁表示，中京院在1998年來台行程，原本預定由于魁智和旦角刁麗擔任演出，「但刁麗那時剛好懷孕，所以缺了一個旦角，我們希望可以找到能和于魁智搭配的演員，中京院提了很多名單，我們也思考了許久。」
周敦仁表示，他求助於貢敏，「貢敏跟我提議，當時山西梅蘭芳青年京劇團的團長李勝素，不管是扮相、嗓子、身形、身高等各方面，都與于魁智很匹配。中京院開始為我們多方交涉，並和山西梅蘭芳青年京劇團溝通，好不容易請到李勝素。」
回憶1998年，李勝素和于魁智來台搭檔演出多齣戲碼，果真轟動，周敦仁表示，「中京院後來也挖角李勝素，才有了後來的演出，這都要感謝貢敏老師。」
(中國時報)
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