柯有倫大喜 329香港擺桌
柯有倫（右）去年11月11日「光棍節」脫單，與Donna登記結婚。（取材自臉書）
柯有倫去年11月11日「光棍節」脫單，與交往兩年多的另一半Donna登記結婚，他原本預計4月拍完福斯新戲《愛的廣義相對論》後再補辦婚禮，不過劇組體恤，決定4月初才開拍他主演的單元，讓他全心籌備婚禮，他也確定3月29日將在香港舉辦婚宴。
柯有倫今（22日）37歲生日，他19日在河岸留言舉辦生日音樂會提前與粉絲同歡，當天除了導演弟弟柯有謙上台跟他一起演唱，老婆Donna也到現場，但她害羞，沒公開露面。今年農曆年，柯有倫會帶老婆回台東陪奶奶過年。
欠老婆蜜月
柯有倫自從爸爸柯受良多年前過世後，便扛起照顧奶奶的責任，他只要人在台灣且沒有工作在身，幾乎都往台東跑，抽空陪奶奶。對於奶奶是否急著抱曾孫，經紀人說，夫妻倆每次被問到都傻笑說：「隨緣啦！」而且他最近籌備婚禮，被繁瑣細節搞得昏頭轉向，欠老婆的蜜月也還沒兌現。
他婚前婚後運勢旺，以7位數酬勞接下休閒服品牌代言，去年9月還穿XL尺碼衣服，明顯「幸福肥」，後來靠努力健身運動瘦下來，12月到北海道拍廣告時，尺碼已變M號，還練出一身健壯肌，笑說新年新希望是變成「大隻佬」！
柯有倫回憶上月赴北海道拍廣告時，首次體驗露營車，走到哪拍到哪，他因身上穿著重磅發熱衣，所以身體不冷，但鼻子卻凍傷。而且為了搶光拍攝，凌晨3點就得起床梳化，讓他哀嚎：「有20年不曾晚上8點就睡覺了！」
(中國時報)
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