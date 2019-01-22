洪榮宏忙巡演婚宴仍未定

2019年01月22日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

金曲台語歌王洪榮宏歷經2段婚姻，前年8月與有「小鄧麗君」之稱的張瀞云登記結婚，但他因去年忙於籌備演唱會，預計今年補辦婚宴，他昨表示目前與老婆仍未討論細節，加上今年要推出新專輯，行程滿檔，而外界很關心他的生子進度，他說：「還沒有計畫，先忙工作。」

他去年9月開始在台北、高雄及台中舉辦「人生車站」巡迴個唱，最終場將於26日在台南市立文化中心舉行。個性要求完美的他，巡演期間每晚都失眠，「很開心，但身心需要紓壓，對於下次開唱，目前沒有時間表，一切都是緣分，準備好了再開唱。」並透露要回故鄉台南開唱，心情更緊張，爬山運動增加1倍時間。

至於台南場的亮點，他分享將在西餐廳彈唱單元中，加碼2首曲目，直呼：「大家絕對會聽得超有感的，敬請期待。」台南場結束後，他立刻帶老婆赴大阪看演歌偶像五木寬與天童芳美的聯手個唱，而今年除夕夜他將在台灣與媽媽、2個弟弟一家人，三代同堂歡聚。

(中國時報)