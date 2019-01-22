老蕭羨周董40歲五子登科
老蕭一連2場高雄演唱會前晚順利落幕。
蕭敬騰（老蕭）20日在高雄巨蛋彩排演唱會時，舞台側邊的LED大螢幕突然滑落、懸吊半空中，導致演唱會延遲157分鐘才開唱；事後慶功宴上，老蕭形容當時心情：「驚死人（台語）！不騙你，我那時候在打鼓、戴著耳機，外面聲音是完全聽不到的，突然就聽到啪一聲…往後一看，所有東西都在晃，導演緊張得對著我們喊『趕快離開舞台』！我想我應該是跑最快的。」
老蕭表示誰都沒料到會發生這種事，「若是這樣大家退票也沒關係，能演出真的已經是奇蹟。」他出道以來第一次開唱遇上這麼嚴重的突發狀況，當下最擔心樂手安危，「當時樂手似乎沒有意識到導演是在叫大家，後來導演又喊一次『所有人離開舞台』，我剛好在舞台中間的台面，樂手們還在凹洞，得爬起來再出去，弦樂也還在上面，完全沒下來，我想他們應該快緊張死了。」
事發後內心焦慮
他坦言事發後內心很焦慮，一直在想要怎麼跟大家說，後來確定等硬體弄好後照常開唱，他上台前就已經準備好了，只想趕快帶大家進入音樂的世界。
老蕭日前在IG祝福周杰倫（周董）40歲生日快樂，希望自己40歲時像周一樣「有兩個小孩、有美麗妻子、跟老婆送的藍寶堅尼」，問起此事，31歲的老蕭笑說：「就是希望啦，一個願望而已，沒有必要當真，杰倫哥那麼成功、家庭完美，大家都這麼希望。」
(中國時報)
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