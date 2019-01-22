2019年01月22日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

周湯豪 NICKTHEREAL《TURN UP》Official Music Video

周湯豪21日宣布將出席25日舉行的「第14屆KKBOX風雲榜前夜祭presents Liquid Nights」，以「NICKTHEREAL」Special Guest DJ之名加入KKBOX前夜祭陣容，他心情興奮，認為把前夜祭辦在夜店是很有趣的體驗，他在台灣許久未以DJ的身分演出，屆時將在台上帥氣刷碟。

他日前發行與百大DJ Carta合作的新歌〈Savage〉，他表示農曆過年要放鬆、陪伴家人，希望可以出國走走，祝福粉絲：「新年快樂，謝謝我的粉絲們與我媽媽，還有所有支持我的人，今年我們一起加油，大家要好好照顧自己的靈魂，平安，健康！今年我們一起完成更多的夢吧。」

周湯豪去年參加荷蘭電音盛會ADE和全球最大電音節EDC上海站的演出、參與大陸節目《中國新說唱》等，皆獲得亮眼成績。而外國電音藝人「Alan Walker」擔任第14屆KKBOX風雲榜風雲大使，當晚領軍嘻哈歌手御用DJ RayRay、亞洲潮流時尚電音新星CORSAK等，進行EDM跨界音樂交流。

(中國時報)