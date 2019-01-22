周湯豪帥氣刷碟再現
周湯豪21日宣布將出席25日舉行的「第14屆KKBOX風雲榜前夜祭presents Liquid Nights」，以「NICKTHEREAL」Special Guest DJ之名加入KKBOX前夜祭陣容，他心情興奮，認為把前夜祭辦在夜店是很有趣的體驗，他在台灣許久未以DJ的身分演出，屆時將在台上帥氣刷碟。
他日前發行與百大DJ Carta合作的新歌〈Savage〉，他表示農曆過年要放鬆、陪伴家人，希望可以出國走走，祝福粉絲：「新年快樂，謝謝我的粉絲們與我媽媽，還有所有支持我的人，今年我們一起加油，大家要好好照顧自己的靈魂，平安，健康！今年我們一起完成更多的夢吧。」
周湯豪去年參加荷蘭電音盛會ADE和全球最大電音節EDC上海站的演出、參與大陸節目《中國新說唱》等，皆獲得亮眼成績。而外國電音藝人「Alan Walker」擔任第14屆KKBOX風雲榜風雲大使，當晚領軍嘻哈歌手御用DJ RayRay、亞洲潮流時尚電音新星CORSAK等，進行EDM跨界音樂交流。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。