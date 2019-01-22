曾志偉：人生最接近死亡

2019年01月22日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

曾志偉車禍後才懂多給自己充分的休息時間。（盧禕祺攝）

中天新聞 曾志偉遊日出車禍 「港警」高官頸椎受傷

曾志偉在北海道出車禍後，21日首度出席公開活動，和女兒曾寶儀共同為餐廳十二粵站台，回憶撞車當下依然驚魂未定，「完全連思考的時間都沒有，很像在拍片，白雪濺起來、油在滴，安全氣囊已經爆掉。」他也感嘆該事件帶來極大啟發，「人生沒有這麼接近死亡。」近日返港和許多朋友聚餐，他和好友說：「要慶幸你們沒有去殯儀館看我！」

曾志偉表示原看見對方來車一直往內線開，接下來車子彷彿溜冰，「說時遲那時快，好像碰碰車一樣，天昏地暗和天旋地轉。」最後不但車全毀，皮箱裂開，裡面包裝的食物也全部爆掉，「原本以為不該有事的，（身體）也都出現傷痕。」

忍傷痛接拍新片

當天在醫院檢查後以為沒事，隔天院方又來電表示肋骨有裂傷，但醫生告訴他無藥可治，只能靜待傷處復原：「沒有什麼可以做的，就是多休息，只能吃止痛藥。」他卻堅持一粒都不吃，他表示：「（因為）如果不痛就會亂動。」即使深呼吸也會痛，曾志偉仍遵守醫囑不停深呼吸，並且「情願熱死也不能冷撐」，避免感冒引發肺炎。

事發後迅速來台，曾志偉說：「回台灣休息，起碼有女兒照顧。」但他馬不停蹄接拍新片《聖人大盜》，第一天就拍攝在茶餐廳盤腿倒茶，「（骨頭）好像裂開的樣子！」劇組為他調整劇情，他也表示在台灣行程較輕鬆，「不拍時就來（餐廳）吃些試菜補品。」他也開始「服老」，一天吃7種藥，用各式食材養生，曾寶儀如釋重負說：「終於啊！」

力薦賴雅妍主演

曾志偉透露《聖人大盜》因修改劇本導致開拍延期而換角，但他堅持要把劇本修到好，「拍得不好要補戲，錢花更多！」更親自提議由賴雅妍主演，笑言：「她這次不再是短頭髮的Tom boy，是女強人！」

(中國時報)