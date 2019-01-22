崔佩儀兒想當鹿希派學弟
鹿希派
星二代一個一個踏進演藝圈！崔佩儀20日晚間帶兒子貝克宇出席經紀公司源鑛娛樂尾牙，對演藝工作很有興趣的貝克宇現場演唱〈帥到分手〉等3首歌，頗有大將之風，他透露將來想往歌唱跟演戲精進，未來大學想讀美國伯克利音樂學院，當吳宗憲兒子鹿希派的學弟，他更誇鹿希派的音樂非常厲害。
貝克宇說，他近期有經營YouTube，上傳3段自彈自唱影片，但他謙虛表示：「沒有很多人看，知名度不高。」是否看過孫安佐的影片，他說沒有，大多看國外的影片居多。會擔心星二代被放大檢視嗎？他也展現高EQ回：「還好，我習慣了！」
崔佩儀過去認為兒子不是那塊料，阻止貝克宇的興趣，國一前都是打罵教育，兒子當時回她：「這是我的人生。」她開始反省自己，並學著放手，現在兒子讀完書會自學吉他，讓她很放心，覺得彈吉他起碼比打電動好。
劉爾金21日錄中天《麻辣天后傳》透露最近正在籌備「星學苑」，培育新一代表演人才，好友曾國城、宋少卿都會加入。他18歲正讀高三的兒子已跟著爸爸學表演、練習簡單相聲，他坦言外界對星二代容易放大檢視，擔心兒子會有壓力。
(中國時報)
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