吳謹言洪堯延續《延禧》不對盤
聶遠（左）飾演的呂不韋試探性對皓鑭告白。
眾所期待的陸劇《皓鑭傳》在「延禧同學會」加持下，上線28小時迅速破百萬流量，突破原暫居第一的《如懿傳》。首播前，未參與演出的延禧老同學「傅恆」許凱、「海蘭察」王冠逸、「爾晴」蘇青也紛紛在微博為該劇打氣，許凱還俏皮地附圖說交代茅子俊：「異人，請替我照顧好瓔珞。」王冠逸也隔空傳情Tag前世情人明玉。
《延禧攻略》的弘晝（洪堯飾）與舒妃（李春嬡飾）前世今生都跟吳謹言不對盤，洪堯先是在《延禧攻略》侵犯魏瓔珞姊姊，《皓鑭傳》中又因權勢利益拋棄了初戀情人李皓鑭（吳謹言飾），娶了她妹妹李岫玉（李春嬡飾），婚後還家暴妻子，前世今生都是渣男代表。洪堯本人在專訪中不諱言表示，公子蛟這角色對他來說比較有壓力，除了性格多面外，加上心思縝密又有野心：「公子蛟可說是我演過所有角色裡面，最難駕馭的一個。」
《皓鑭傳》劇情進展至吳謹言、聶遠、茅子俊逐漸發展出微妙的三角關係，聶遠不但吃醋茅子俊送吳謹言香囊而故意奪走，還故意對她試探性告白，要她對世上任何一個男子表白，都別傻呼呼地一頭鑽進去：「女人，一旦陷入愛情裡面，就會完全失去理智。」
(中國時報)
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