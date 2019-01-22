王少偉使出渾身解數撩妹
王少偉日前隨八大《台灣第一等》到新竹寶山尋「寶」，探訪當地特色物產，製作單位體恤他單身多年，貼心邀請2018年全球城市小姐亞軍李棠霓與他同行。感情生活空白的王少偉，難得身邊有美女相伴出外景，心情格外開朗，直呼如果還有機會，他願意配合女方的時間出外景！
台、德混血的李棠霓，也是《WTO姐妹會》節目裡新住民阿福的愛女，她除了精通中、德、英三種語言，甚至連台語也能聽會說。才貌雙全的她，讓王少偉不自覺使出撩妹功力，把當天的拍攝地點「甘蔗園」作為搞笑哏，笑問對方：「有聽過倒吃甘蔗嗎？那就是形容我和妳的關係！」不僅如此，王少偉貼心記得兩人私下聊天時，李棠霓透露養了一隻白色的狗，因此他製作了一隻白狗造型蠟燭送給她，當作初次見面的小禮物，讓李棠霓又驚又喜。
除了有美女作伴，王少偉這次前往寶山，還登上價值3億多元、1200噸的「億」級吊車，眼見離地面越遠，風勢越大，強風幾乎把身上外套吹翻，王少偉邊努力按捺緊張情緒，邊搞笑抱怨：「怎麼哪裡不吊，要吊在新竹風城啊？」
(中國時報)
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