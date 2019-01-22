GPS出包林明禎迷航美國

2019年01月22日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

林明禎先前抽空赴美國放鬆。

【瘋狂電視台瘋電影】官方正式預告，2月1日(週五) 春節吉時上映

林明禎先前趁工作空檔赴美國旅遊，造訪紐約、費城、亞特蘭大等知名景點，她挑戰自己開車出遊，憶起從紐約開車到亞特蘭大時，原本僅需要3小時車程，卻發現GPS搞烏龍，最後開進死路，讓她超崩潰，「心裡想說好像電影裡才會看到的情節」，她重新打起精神，再開車近3小時才到目的地，笑說：「總共花了6小時才到。」相當疲憊。

林明禎在紐約逛街時，被一群年輕的外國人搭訕，對方直接走過來問她：「可不可以做朋友？晚上一起吃東西出遊。」她當下沒有被嚇到，認為他們過來搭話就是純屬好玩，當成是一個有趣的體驗，不過她僅向他們說：「Thank you（謝謝）。」隨後就離開。

聊遊戲培養對戲Fu

她近來參與改編自原創喜劇舞台劇的電影《瘋狂電視台瘋電影》，表示與男主角歐漢聲原先不熟，在拍攝現場發現2人都愛玩經典遊戲《超級瑪利歐兄弟》，聊到玩遊戲，一拍即合，感情變超好，甚至對戲時，他們眼神交流也比之前有火花。

她分享自己很沉迷電玩遊戲，只要放假、休息就喜歡宅在家打電動，即使去美國旅行時，到傍晚就想趕快吃完晚餐，回飯店玩遊戲，笑說：「因為我有帶遊戲機去美國。」

(中國時報)