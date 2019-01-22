陳傑瑞受邀3P 愣回「下次再約」
新加坡創作歌手陳傑瑞近日推出新單曲〈心還為你跳動〉，聊起「心跳」趣事？他回想2年多前與男性友人赴泰國度假，在法式餐廳吃消夜時，隔壁桌一對以色列籍男女，大庭廣眾下邀玩3P，陳傑瑞說：「當下聽到心跳得很快、不知道怎麼回，我就說我跟朋友還有事要聊，『下次再約』！」更妙的是，這對男女離開後，隔壁另一桌的兩個女生竟留手機號碼給陳傑瑞，邀他「下次再約」。
陳傑瑞外型壯碩但樣貌秀氣，有多次被男生示愛的經驗：「我念書17歲就有被男生追的經驗，還有被男生跟蹤過；有次在新加坡烏節路逛街，我跟一群朋友搭地鐵，就有個男的一直跟著我，他看我眼神很溫柔，我跟朋友從第一節車廂走到最後一節，趕緊下車才甩掉他。」
朋友欠錢失蹤
他也經常在社群網站發文，標註「不要怕你有陳傑瑞」，傳遞正能量鼓勵粉絲，沒想到去年32歲生日當天，果真有朋友向他求救，陳傑瑞說：「對方傳訊息給我，說他在澳門出事了，賭博欠了6萬港幣（約24萬台幣），關在房裡被3、4個硬漢圍著，可能有生命危險。」他立刻找澳門的朋友幫忙處理，「我馬上匯錢給我朋友去贖那個人，前後大概只花半天時間。」
沒想到當天晚上，欠債的那個人又傳訊息給陳傑瑞，表明自己還了錢後又跑去賭、輸不少錢，陳傑瑞當場氣炸不願再借錢給對方，24萬借款至今未收回、對方也失蹤了，他不想追究，笑說：「那筆錢大概占了我現金存款3分之1吧，我不是大方，我是為了救人。」
(中國時報)
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