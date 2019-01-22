羅大佑練吉他光療救指甲
羅大佑30日將於Legacy舉辦「週3聚樂部：羅大佑與音樂瘋子的傳奇派對」系列演唱會，他近來勤練吉他，練到指甲裂掉，為了在演唱會順利狂飆吉他，初嘗指甲光療，事後讚不絕口，還特別錄下光療後的指甲彈奏吉他的影片，跟歌迷大聊吉他經，相當熱情。
他出道37年，首度挑戰台語演唱會，邀來李千那合唱，他說：「李千那的台語歌很別緻，她的喉音有一種韌度，使得悲傷的情歌傷心而不悲哀，甚至有點撒嬌的韻味。」而李千那提到自己從〈鹿港小鎮〉認識了羅大佑的音樂，直呼：「更愛上他的聲音。」
李千那表示很敬佩羅大佑，是最好的學習目標，能與偶像合唱感覺很不真實，「像作夢一般，比自己開演唱會更緊張。」她憶起從小聽〈鹿港小鎮〉，歌詞「台北不是我的家，我的家鄉沒有霓虹燈」，她直到長大來到台北工作後，才明白真正的意思，也認為此曲在她還沒出生就發行，現今仍在樂壇中流傳，「對一個歌手來說，這就是最大的成就。」
(中國時報)
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