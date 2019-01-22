2019年01月22日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

家家相隔2年近日推出新歌。

家家日前推出新歌〈擁抱〉，獻唱時加入更多嫵媚的動作及眼神，提起心態轉變，家家說：「我比以前更珍惜家人了。」她感嘆道，家中長輩年紀越來越大，每次回家都覺得心愛的家人更蒼老了一些，「其實有點愧疚，因為我一直以來都在外地工作，好像沒有陪在他們身邊。」因此家家今年特地請公司不要安排跨年活動，讓她回台東和家人參加年祭。

除了家人，家家也對身邊的每一段關係更珍惜，學會放下才是祝福；這兩年恢復單身的家家說：「以前我會執著於一段感情，現在我學會了，如果發現兩人不適合，那就坦然放手，對彼此都是更好的事。」面對一段關係的結束，她也領悟到即使兩人緣分到了盡頭，但自己也從這段關係裡學習到很多，到頭來想和對方說的，還是一句「謝謝」。

(中國時報)