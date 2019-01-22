被疑整形 禾浩辰暗爽

2019年01月22日 04:11 中國時報 林淑娟 專訪

禾浩辰剛出道時外型稚氣，有點小暴牙，在《等一個人咖啡》穿上比基尼搞笑。

以電影《等一個人咖啡》出道的禾浩辰（原藝名布魯斯），出道4年多，最近在與安心亞合作的台視、三立偶像劇《你有念大學嗎？》再度嶄露頭角，不少人都驚歎：「布魯斯整形後變禾浩辰嗎？」因為現在外型帥氣、渾身充滿電力的他，已一甩剛出道時的嬰兒肥，臉小一號、身材變精壯，不僅外貌判若兩人，口條也變好，連他自己都笑說：「我也懷疑我是有去整形嗎？」

原來，禾浩辰外型的改變，是他已整牙、戴牙套兩年了！他說，以前上排牙齒比較齙，上下排牙齒也沒對齊，講話有點「漏風」。現在回過頭去看自己的第一部作品，發現真的有滿明顯的改變，不只臉的樣子變很多，講話方式也不一樣，雖然花了20幾萬，拔了四顆牙，至今已換50、60副拆卸式隱形牙套，過程辛苦，「但滿值得的！」

不再排斥裸露戲

他說，剛開始因拔了4顆牙所以很痛，「我只是拔牙就這麼痛，真的要整形的話，不簡單耶！」雖然剛戴牙套時很不舒服，但習慣「爽痛」感覺後，他也就習慣了。現在看到網友留言懷疑他整形，他還會開心暗爽，「確實連我自己都忍不住想說：靠！他一定有整！」

他在《等一個人咖啡》就被扒光，只穿比基尼亮相，但近年尺度反而愈來愈保守，被虧「是否要把衣服一件件穿回來」。他坦言，確實一度對裸露戲非常排斥，希望專注在表演上，不想再脫了。但這幾年想法和觀念都改變了，覺得只要脫得舒服合理，就沒有太大的問題。

誇安心亞沒偶包

回頭再看當時的自己，會覺得害羞嗎？他態度坦然地說：「只是覺得自己長得不一樣了！變帥了是挺好的，但人生本來每個階段就不一樣，那個階段的自己，也是回憶的一部分！」

他劇中與安心亞是高中同窗，小時候愛逗弄高材生的她，長大後霸氣保護被追債的她。安心亞稱讚戲外的他是極為細心體貼的男生，他說，以前覺得安心亞應該是高冷的女神，是很多男生喜歡的類型，但實際合作以後發現她個性很可愛，而且沒有什麼偶像包袱，完全跟螢幕上是不一樣的感覺，相處起來也很開心。

(中國時報)