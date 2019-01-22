「一日老婆」變長照 阿達打槍泱泱餵食
2018年被網友票選為「國民老婆」的泱泱，做客阿達率領遊戲正妹群主持的狼谷競技台《Game什麼東西》，演短劇時，泱泱不只提供「一日老婆」出租服務，還承諾滿足所有需求，讓阿達興奮得口出狂言：「我媽想要抱孫子了！」
阿達在短劇中被媽媽要求帶老婆回家過年，只好緊急預約「一日老婆」，沒想到來的是正妹泱泱！阿達興奮到亂叫，要求互稱親暱單名「達～」與「泱～」，還露出色樣想要跟泱泱牽牽小手、進一步互動。
大讚便當好吃
阿達以為會有貼心餵食、擦嘴巴等親密服務，泱泱卻用果汁機將食物打成流質，並用鑷子夾取酒精棉片擦嘴，讓阿達當場傻眼：「這種針對臨終前的尊榮服務我不需要！我只要正常情侶的互動規格。」沒想到泱泱聽到阿達的要求後，態度180度大轉變，臭著臉要他自己夾菜，口氣超差對阿達說：「你不是想要正常情侶的互動？這就是啊！」笑翻全場。
泱泱表示，自己有在打遊戲，但不常用電腦玩，而是打手遊比較多。這次來《Game什麼東西》玩了恐怖遊戲，她邊玩邊委屈說：「我不太會走路。（指遊戲裡）」阿達聞言秒回：「那我抱妳！」泱泱錄完影後透露，快被這集短劇笑瘋，並大讚製作單位準備的便當好吃到她離開了還心心念念，而且忘記拆Mic就回家了。
(中國時報)
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