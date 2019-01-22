林柏宏輔助捉妖噴發笑素
古裝奇幻喜劇電影《神探蒲松齡》由成龍、林柏宏、阮經天和鍾楚曦主演，林柏宏在片中是搞笑擔當，詼諧幽默感更高於在《六弄咖啡館》的演出，他日前在北京首映會上，機智應對主持人拋出來的問題，回答也逗樂全場，不過他特別感謝成龍的照顧，「在拍戲過程中真的感受到成龍大哥親和力，他已經在這個位置了，還能這麼照顧現場的所有人，其實會覺得特別感動。」
林柏宏飾演的捕快嚴飛與成龍飾演的蒲松齡師徒聯手，企圖破解金華鎮少女失蹤案，成龍表示之前曾對接演蒲松齡打退堂鼓，「成龍演大文豪誰信啊！不過這是我近年來少有的一部作品。」他自認尋求變化，不想再拍單純的動作系列電影，此次終於有新突破，「捉妖時很正經，不捉妖時像小孩，而且身邊跟了很多可愛的小妖，大家可以看到沒見過的成龍。」
成龍為飾演大文豪還穿上寬袍大袖，「有時走路都會被絆，打起來很容易摔倒。」這更是他首次嘗試特效合成，他坦言：「我習慣拍傳統動作片，特效合成對我來說太難了！身邊跟著各種小妖怪，拍的時候一直對著空氣說話，很好玩，但也很難拍。」
(中國時報)
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