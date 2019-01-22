朱智勛舉刀護花裴斗娜

2019年01月22日 04:11 中國時報 報導溫博鈞（首爾傳真）

裴斗娜《李屍朝鮮》中飾演目睹瘟疫蔓延的善良醫女。

《李屍朝鮮》國際記者會上「活屍」出籠嚇人，朱智勛保護裴斗娜、柳承龍一旁猛笑，畫面逗趣。

《李屍朝鮮》| 正式預告 [HD] | Netflix

由《失控隧道》導演金成勳與《信號》的人氣劇作家金銀姬聯手合作的《李屍朝鮮》，21日在首爾舉行國際記者會，會場配合故事設定的16世紀朝鮮王朝，全會場仿古建築，點心精心製成血淋淋的手指，並有演員扮「活屍」出沒會場四周，氣氛詭譎驚悚，連演員們也被逼真演出嚇到，朱智勛還為保護裴斗娜上演英雄救美。

朱智勛、柳承龍、裴斗娜與導演金成勳、編劇金銀姬5人在恐怖配樂中出場，朱智勛俏皮偷偷在裴斗娜頭上比「V」，逗笑現場媒體。他去年曾為《與神同行：最終審判》來台宣傳，此番在Netflix首部自創韓劇《李屍朝鮮》挑大梁飾演王世子。他昨妙語如珠，主持人問他最有魅力的地方，他開玩笑表示：「應該是我很聽導演和編劇的話吧，乖得就像黃金獵犬一樣！」他不忘搞笑強調自己從襁褓時就乖乖躺床上不亂動，「連我媽都說過我的後腦是平的。」

他難忘曾為了20分鐘的戲，在零下20℃酷寒中移動和拍攝近7小時，還因此凍傷，但他自豪：「我相信集結這麼多努力的作品必定精采，分不出是在看美劇還是韓劇。」

單集斥質6000萬

飾演醫女的裴斗娜表示，朝鮮時代女性較含蓄，沒有太大動作，「扮活屍的演員們在酷寒中身穿薄衣表演才真辛苦！他們逼真的演出我自己看到都覺得恐怖。」神情嚴峻、扮演大反派的柳承龍也坦言：「其實我也會害怕！」編劇金銀姬努力忍著不劇透：「我不能說得太詳細，播出時請大家期待！」

最後Netflix獻上耗時兩天製作的「活屍蛋糕」，裴斗娜看到蛋糕上堆滿的活屍小人偶不禁笑了出來，朱智勛和柳承龍合力將劍鞘造型的蛋糕刀帥氣抽出，在眾影人切下蛋糕時，扮演活屍的演員從會場四面八方突然竄出，朱智勛一手持刀、一手迅速勾肩擁住裴斗娜，上演英雄救美，柳承龍則嚇到大笑，但拍照時不忘招呼活屍演員們入鏡，下台前還拍拍大家肩膀，展現前輩風範。單集耗資近6000萬台幣，創韓劇最高製作規格的《李屍朝鮮》第1季共6集，25日將正式在Netflix上線。

(中國時報)