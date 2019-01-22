哄抬米津玄師門票 猖獗黃牛還嗆聲
日本歌手米津玄師從網路發跡並逐漸走紅，去年為石原里美主演的《法醫女王》製作歌曲〈Lemon〉，該曲在日暴紅更讓他登上日本年末節目《紅白歌合戰》，3月30日將在台首度舉行演唱會，20日一開賣3000張票瞬間秒殺，價格在二手票券網站上已經哄抬至30倍以上，原價3000元的票平均可賣至3萬元，最高飆到9萬2000元，歌迷叫苦連天。
主辦單位「好玩專賣店」前日在臉書宣布票券完售後，立即有粉絲反應全被黃牛買走，主辦趕緊補公告：「黃牛的問題我們收到大家許多回應，也謝謝大家彼此呼籲、提醒。我們將請各位共同協力，將看到的黃牛不法販售票券的情形回報給好玩的檢舉信箱。」
若查到黃牛票禁入場
但黃牛依然猖獗，昨單一二手售票系統就有近600張票券正在販售中，甚至有黃牛大膽秀出一大疊票券，不甘示弱在個人臉書嗆聲：「我已經回本了，之後就算燒掉，我也不會原價給你們。」讓粉絲更加憤怒卻無計可施，促主辦單位積極面對。
主辦單位公關昨表示：「謝謝大家批評指教，也歡迎大家舉報，我們會盡力處理，呼籲不要購買來路不明的票券，以免損害權益。」因前2日已收到超過百封信件詢問該場演唱會售票後續，更收到不少檢舉黃牛的電子郵件，將會逐一查證，提醒歌迷勿買黃牛票，「若查到黃牛販賣的票券序號，將取消入場資格。」
(中國時報)
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