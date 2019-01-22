卡卡怒轟彭斯挺妻反同

2019年01月22日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

彭斯（右）和凱倫向來不支持同性婚姻。（法新社）

女神卡卡（Lady Gaga）於美國時間19日在拉斯維加斯開唱，唱到一半一口氣炮轟美國總統川普（Donald Trump）和副總統彭斯（Mike Pence），前者因政府欠薪給聯邦職員，後者則因老婆凱倫（Karen Pence）赴任的基督教學校排斥同性戀、跨性別和變性學生，更禁止相關教職員工任職，彭斯卻力挺老婆，卡卡怒斥：「給彭斯，你認為老婆可以在禁止LGBTQ族群的學校工作，你錯了！」

卡卡接著說出重話：「你認為我們不該歧視基督教教義，但你卻是最糟糕的基督徒代表。我是一個基督徒女性，而我知道基督教是沒有偏見的，每個人包括同性戀都該歡迎！所以彭斯先生你應該照照鏡子，就會發現自己有多可恥！」

凱倫任職的伊曼紐爾基督教學校不但禁止所有同性戀、跨性別和變性者入校，所有學生和員工必須承諾有純潔的個人生活並認同婚姻為一男一女結合，彭斯因此受挺同團體攻擊，但他認為：「習慣被批評了！」卡卡長年支持LGBTQ族群，曾和慈善團體透過自己的平台幫助過該族群的離家青少年，仍選擇在演唱會上公開

批評對方。

(中國時報)