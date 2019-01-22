百貨業突圍 解悶攻略奏效

新光三越執行副總吳昕陽說新光三越的夢想是把台灣的名店帶到國際。（郭家崴攝）

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中國時報
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新光三越台北信義新天地A11 4F「信義運動場」，可供消費者組隊3對3鬥牛。（新光三越提供）
新光三越台北信義新天地A11 B2「小紅點」鮮蝦肉骨湯麵269元。（新光三越提供）
新光三越台北信義新天地本月起A9和A11 2樓空橋有燈籠隧道，充滿年味。（新光三越提供）
新光三越skm pay線下分期和紅利折抵本月底上線。（新光三越提供）
新光三越台北南西店4樓梯廳邀育成40位憨兒花半年捏4、500片輕黏土再上色成為翅膀，營造藝術氛圍。（新光三越提供）

雖去年景氣不佳，但新光三越靠著獨到的解悶攻略，從數位互動、樓層改裝、深化客服著手，讓品牌好感度持續增高；在收掉新竹中華店、台北南西店二館狀況下，去年全台業績仍達797.1億元、創歷史新高，較前年增2％，執行副總吳昕陽更喊出，今年目標破800億元、2％成長，「會不斷調整，會員喜歡的就去改。」

呼朋引伴 玩電競鬥牛

大環境讓民眾悶，也悶住消費，但新光三越的解悶術，就是提供消費者快樂的環境。吳昕陽以最夯「10年挑戰」舉例，10年前信義區只被視為新商圈，但現在以成了人們「都會生活文化重心」，「來信義區是為了來生活，好好的生活。」所以信義新天地該是讓大家換換心情、歡樂的地方，其他百貨加入「只會增強豐富性，讓這個地方更往前。」「悶就來信義計畫區！」

吳昕陽認為鼓舞消費者快樂很重要，像是A11 4樓開出約200坪的「信義運動場」，是全台唯一的百貨天台籃球場；A9法雅客2月起成立電競區，都讓百貨不再只是零售，而是讓人體驗、來玩、感受歡樂。

品味生活 逛流行享美食

餐飲部分，吳昕陽積極尋找在地優質餐飲並引進百貨，像台灣名店老鼎旺、橘色涮涮屋和米其林名廚鄧有癸的MUCHOYAKI進到信義新天地，吸引流行、年輕的都會男女，成為餐飲品牌的推手。信義A9 1樓有台灣品牌微熱山丘與國際精品並列，呼應新光三越的國際+在地的宗旨。

吳昕陽在新光三越APP下了許多功夫，每天與團隊開檢討會，期以線上工具輔助線下運作，透過電商解決顧客的需求。細數貴賓卡友從2014年起累積至今有200萬人，前年至去年底有95萬人綁定APP，去年8月skm pay上線；美食訂候位服務去年3月底全台開通後，至去年底使用超過110萬筆、訂位入座率超過85％，都可看出便利功能獲消費者認同。

(中國時報)

速食連環漲 必勝客hold不住

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