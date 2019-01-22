百貨業突圍 解悶攻略奏效

2019年01月22日 04:11 中國時報 郭家崴 、 徐亦橋 報導

新光三越台北信義新天地A11 4F「信義運動場」，可供消費者組隊3對3鬥牛。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A11 B2「小紅點」鮮蝦肉骨湯麵269元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地本月起A9和A11 2樓空橋有燈籠隧道，充滿年味。（新光三越提供）

新光三越skm pay線下分期和紅利折抵本月底上線。（新光三越提供）

新光三越台北南西店4樓梯廳邀育成40位憨兒花半年捏4、500片輕黏土再上色成為翅膀，營造藝術氛圍。（新光三越提供）

雖去年景氣不佳，但新光三越靠著獨到的解悶攻略，從數位互動、樓層改裝、深化客服著手，讓品牌好感度持續增高；在收掉新竹中華店、台北南西店二館狀況下，去年全台業績仍達797.1億元、創歷史新高，較前年增2％，執行副總吳昕陽更喊出，今年目標破800億元、2％成長，「會不斷調整，會員喜歡的就去改。」

呼朋引伴 玩電競鬥牛

大環境讓民眾悶，也悶住消費，但新光三越的解悶術，就是提供消費者快樂的環境。吳昕陽以最夯「10年挑戰」舉例，10年前信義區只被視為新商圈，但現在以成了人們「都會生活文化重心」，「來信義區是為了來生活，好好的生活。」所以信義新天地該是讓大家換換心情、歡樂的地方，其他百貨加入「只會增強豐富性，讓這個地方更往前。」「悶就來信義計畫區！」

吳昕陽認為鼓舞消費者快樂很重要，像是A11 4樓開出約200坪的「信義運動場」，是全台唯一的百貨天台籃球場；A9法雅客2月起成立電競區，都讓百貨不再只是零售，而是讓人體驗、來玩、感受歡樂。

品味生活 逛流行享美食

餐飲部分，吳昕陽積極尋找在地優質餐飲並引進百貨，像台灣名店老鼎旺、橘色涮涮屋和米其林名廚鄧有癸的MUCHOYAKI進到信義新天地，吸引流行、年輕的都會男女，成為餐飲品牌的推手。信義A9 1樓有台灣品牌微熱山丘與國際精品並列，呼應新光三越的國際+在地的宗旨。

吳昕陽在新光三越APP下了許多功夫，每天與團隊開檢討會，期以線上工具輔助線下運作，透過電商解決顧客的需求。細數貴賓卡友從2014年起累積至今有200萬人，前年至去年底有95萬人綁定APP，去年8月skm pay上線；美食訂候位服務去年3月底全台開通後，至去年底使用超過110萬筆、訂位入座率超過85％，都可看出便利功能獲消費者認同。

(中國時報)