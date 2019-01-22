速食連環漲 必勝客hold不住
今年繼肯德基、麥當勞等連鎖餐飲品牌帶頭調漲後，昨（21日）必勝客也公布因應考量整體營運成本，以及全面檢視產品價格結構後，今起將調漲部分產品價格，像大、小比薩等漲幅就約2％到2.4％左右，對比其他連鎖餐飲品牌調漲幅度達5%到25%左右，漲幅未算過高。
必勝客表示，此次調漲經過審慎的評估，同時也有考量顧客及市場的接受度，將一般的大比薩調漲15元、小比薩調漲10元，個人比薩也調漲6元，另外指定餅皮也將漲價10元；不過也有部分產品像其他產品線及指定口味比薩等維持原價，另外還有20多年未調整價格的外送服務費，原來300元以上免運、以下收取35元的服務，現也調整為消費金額399元以下收取50元外送費。
而此次調漲最多的歡樂吧吃到飽，原本平日午餐為269元、晚餐為299元相比，本次也將調整為平日用餐時段不分午晚餐統一收費319元、假日全天用餐統一收費369元。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。