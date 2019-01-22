速食連環漲 必勝客hold不住

2019年01月22日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

今年繼肯德基、麥當勞等連鎖餐飲品牌帶頭調漲後，昨（21日）必勝客也公布因應考量整體營運成本，以及全面檢視產品價格結構後，今起將調漲部分產品價格，像大、小比薩等漲幅就約2％到2.4％左右，對比其他連鎖餐飲品牌調漲幅度達5%到25%左右，漲幅未算過高。

必勝客表示，此次調漲經過審慎的評估，同時也有考量顧客及市場的接受度，將一般的大比薩調漲15元、小比薩調漲10元，個人比薩也調漲6元，另外指定餅皮也將漲價10元；不過也有部分產品像其他產品線及指定口味比薩等維持原價，另外還有20多年未調整價格的外送服務費，原來300元以上免運、以下收取35元的服務，現也調整為消費金額399元以下收取50元外送費。

而此次調漲最多的歡樂吧吃到飽，原本平日午餐為269元、晚餐為299元相比，本次也將調整為平日用餐時段不分午晚餐統一收費319元、假日全天用餐統一收費369元。

(中國時報)