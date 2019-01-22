2019年01月22日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

寶可夢（Pokemon）來到時尚圈撒花！日本Pokemon與美國線上訂製襯衫品牌Original Stitch合作推出「Pokemon Shirts」，寶可夢初代151款神奇寶貝圖樣皆可訂製成襯衫，預定於1月26日到28日接受預購，2月下旬正式上市。

寶可夢（Pokemon）訂製襯衫可從151款經典神奇寶貝中挑選喜愛的角色，並選擇布料、出現位置和大小等，訂製過程皆可在「OriginalStitch」官網上完成，十分便利有趣。

為此官網還特別製作一支廣告片，男主角是位朝九晚五的日本上班族，打開衣櫃裡皆是一成不變的白襯衫，直到他遇見了小男孩，回想起小時候與朋友玩寶可夢的美好回憶，讓他決定訂製一件屬於自己的寶可夢襯衫，藉此莫忘初衷、回到初心。

(中國時報)