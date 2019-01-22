2019巴黎男裝周 CELINE不忘初衷

2019年01月22日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

現任LOUIS VUITTON男裝創意總監Virgil Abloh，也現身情義相挺同集團設計師。（CELINE BY HEDI SLIMANE提供）

Hedi Slimane的經典窄版黑西裝，做為CELINE 2019秋冬男裝系列的開場造型。（CELINE BY HEDI SLIMANE提供）

棒球外套及皮夾克等暢銷單品，依舊是系列中的主軸。（CELINE BY HEDI SLIMANE提供）

棒球外套及皮夾克等暢銷單品，依舊是系列中的主軸。（CELINE BY HEDI SLIMANE提供）

LVMH集團太子妃Natalia Vodianova身著一襲CELINE春夏洋裝亮相。（CELINE BY HEDI SLIMANE提供）

CELINE在接由創意總監Hedi Slimane掌管後，於巴黎獻上品牌史無前例的首場獨立男裝大秀，操盤母集團LVMH的Arnault一家，更是幾乎全員湊齊到場力挺，重視程度可見一斑。

肩線變化成明顯方形輪廓

做為一個充滿爭議性的設計師，Slimane不意外得維持一貫風格，選擇了他最感興趣的音樂為題材，將他鏡頭記錄下的倫敦「新浪潮」、「後龐克」樂團影像為靈感，打造出「似曾相識」的66套裝束。

從SAINT LAURENT到CELINE，Slimane很懂得如何把任何品牌都操作成自己的主場，憑藉著個人魅力吸粉，讓「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）也對其才華為之傾心。煙管般的窄褲套裝，搭配皮夾克、棒球外套等單品，成了他萬年不變的熱銷公式，如果硬要說2019秋冬的CELINE有什麼不同，大概是肩線變成更為明顯的方形輪廓，系列中還穿插著50年代英國「泰迪男孩」般的高腰寬筒褲。

叛逆、偏執卻也容易受傷，曾一度象徵著未來的纖細男子形象，現在被稱為「復古」的糖衣包裝。對很多6、7年級生而言，這個系列多少充滿著回憶年少猖狂時的懷舊情愫，或許現在的身體已塞不下彼時的煙管褲，但現在有稍微放寬的版型可供選擇；但對於當今精品主打的90後客層來說，窄版領帶、領片的「Slimane式」正裝，或許正是他們從沒體驗過的新奇玩意。

窄版成復古 寬褲剪裁注入新意

不管怎麼說，我們都要謝謝Hedi Slimane，從千禧年祭出的窄版輪廓，到現在勇於在運動風狂噬的街頭潮流中，送上沒有一雙運動鞋款的大秀，自始至終他仍維持著伸展台上的對立方。當我們在覺得他裹足不前的同時，可能也要為他的固執叫好，當然，最不能忘了他別出心裁的音樂品味（秋冬大秀即邀請Crack Cloud樂團製作專屬音樂，並由薩克斯風演奏家James Chance演奏）。

(中國時報)