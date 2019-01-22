2019巴黎男裝周 CELINE不忘初衷

CELINE在由創意總監Hedi Slimane掌管後，日前於巴黎獻上品牌史無前例的首場獨立男裝大秀。（CFP）

友善列印
中國時報
報導
現任LOUIS VUITTON男裝創意總監Virgil Abloh，也現身情義相挺同集團設計師。（CELINE BY HEDI SLIMANE提供）
Hedi Slimane的經典窄版黑西裝，做為CELINE 2019秋冬男裝系列的開場造型。（CELINE BY HEDI SLIMANE提供）
棒球外套及皮夾克等暢銷單品，依舊是系列中的主軸。（CELINE BY HEDI SLIMANE提供）
棒球外套及皮夾克等暢銷單品，依舊是系列中的主軸。（CELINE BY HEDI SLIMANE提供）
LVMH集團太子妃Natalia Vodianova身著一襲CELINE春夏洋裝亮相。（CELINE BY HEDI SLIMANE提供）

CELINE在接由創意總監Hedi Slimane掌管後，於巴黎獻上品牌史無前例的首場獨立男裝大秀，操盤母集團LVMH的Arnault一家，更是幾乎全員湊齊到場力挺，重視程度可見一斑。

肩線變化成明顯方形輪廓

做為一個充滿爭議性的設計師，Slimane不意外得維持一貫風格，選擇了他最感興趣的音樂為題材，將他鏡頭記錄下的倫敦「新浪潮」、「後龐克」樂團影像為靈感，打造出「似曾相識」的66套裝束。

從SAINT LAURENT到CELINE，Slimane很懂得如何把任何品牌都操作成自己的主場，憑藉著個人魅力吸粉，讓「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）也對其才華為之傾心。煙管般的窄褲套裝，搭配皮夾克、棒球外套等單品，成了他萬年不變的熱銷公式，如果硬要說2019秋冬的CELINE有什麼不同，大概是肩線變成更為明顯的方形輪廓，系列中還穿插著50年代英國「泰迪男孩」般的高腰寬筒褲。

叛逆、偏執卻也容易受傷，曾一度象徵著未來的纖細男子形象，現在被稱為「復古」的糖衣包裝。對很多6、7年級生而言，這個系列多少充滿著回憶年少猖狂時的懷舊情愫，或許現在的身體已塞不下彼時的煙管褲，但現在有稍微放寬的版型可供選擇；但對於當今精品主打的90後客層來說，窄版領帶、領片的「Slimane式」正裝，或許正是他們從沒體驗過的新奇玩意。

窄版成復古 寬褲剪裁注入新意

不管怎麼說，我們都要謝謝Hedi Slimane，從千禧年祭出的窄版輪廓，到現在勇於在運動風狂噬的街頭潮流中，送上沒有一雙運動鞋款的大秀，自始至終他仍維持著伸展台上的對立方。當我們在覺得他裹足不前的同時，可能也要為他的固執叫好，當然，最不能忘了他別出心裁的音樂品味（秋冬大秀即邀請Crack Cloud樂團製作專屬音樂，並由薩克斯風演奏家James Chance演奏）。

(中國時報)

寶可夢時尚圈撒花 CHRISTIAN DADA探討生命議題

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。