CHRISTIAN DADA探討生命議題
襯衫單品上，印著系列中欲探討的性別、自主權、國籍等各種生命議題。（CFP）
彷彿螢幕畫面拼貼而成的印花及皮革等亮面材質，貼合表演藝術中所運用的數位媒介。（CFP）
由日本設計師森川正規操刀的時尚品牌CHRISTIAN DADA，2019秋冬自藝術團體Dumb Type於1994年發表的〈S∕N〉作品中汲取靈感，其兩個字母分別代表的訊號（Signal）與雜音（Noise），也成為啟發系列的主題名稱。
2019秋冬系列裡，森川透過一系列南轅北轍的對立觀點，來討論當前性別、自主權、國籍等各種生命議題。由「黑頻」導入的系列中，由筆直俐落的輪廓組成，其中更添加如膠帶般黏貼的收邊、羽翼圖騰等細節；彷彿螢幕畫面拼貼而成的印花及亮面材質，則貼合表演藝術中所運用的數位媒介，像是傳統電視檢驗圖般的彩色針織衫，亦和由螢光黃、淡粉所渲染的造型一同爭奪話語權。
人體，在本季中成為衝突價制的展示場，打破以往設計師東西合璧的文化性語彙，藉由剪裁細節，送上一場看似不合拍卻寓意十足的大秀。
(中國時報)
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