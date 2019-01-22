影帝加持dunhill傳統融合前衛
KENZO 2019秋冬再度引用多元文化入題，並將傳統民族風物件就材質、線條上創新，打造出具有登山運動氛圍的混血造型。（CFP提供）
金球獎影帝雷米馬列克現身dunhill巴黎大秀。（dunhill提供）
巴黎男裝周最終日，dunhill創意總監Mark Weston以二元論為主題，重新詮釋出英倫剪裁的高雅格調，秀場上還請來金球獎新科影帝雷米馬列克（Rami Malek）為其加持。2019秋冬系列中，設計師將80年代上流社會的精緻裝著，疊加具有休閒感的運動裝束及日式樸素元素，成功祭出傳統與前衛並行的新世代紳士輪廓。
而流著日法血液的KENZO，品牌創意總監Carol Lim和Humberto Leon再度引用自身多元文化背景入題，將日式棉襖、南美民族的Poncho斗篷等物件，就材質、線條上創新，並添加代表性竹子圖騰及源自米袋上的特殊印花，打造出具有登山運動氛圍的混血造型。
(中國時報)
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