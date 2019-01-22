AI概念電動機車 放心騎、騎得更遠
目前一般電動機車儀表都是以電量百分比（%）來顯示電池剩餘電量，其實這數字並不能提供騎士「車子還能騎多遠」的實質參考，但是透過最新的能源管理技術，騎士將可隨時掌握剩餘行駛里程，及早規畫行車路線，大幅減緩電動車里程焦慮的困擾。
有效掌握剩餘里程數
工研院與光陽攜手展開「自我學習式動態電量預估」等36項專利技術合作，開發新世代AI概念電動機車。電源管理系統的AI會自動記憶學習，提供不同騎乘習慣，騎士能更精準掌握騎乘里程數、馬達出力資訊等，精準度高達5%，不僅突破現階段電動機車電量百分比（%）顯示不精準的問題，且在斷電前還會警示騎士，提供更安全騎乘經驗。
光陽集團KYMCO總經理王定義表示，KYMCO有做世界一流電動車領導品牌的實力與願景，自有技術研發追求不斷創新，每年投入10億元作為研究開發費用，截至2018年止，KYMCO共掌握1763件核准專利，在同業中專利數量最多，而Ionex車能網發明專利件數，也將KYMCO推升至國內專利數最高成長率的企業。
王定義表示，KYMCO積極尋求更專業的技術夥伴，範圍遍及海內外產官學界，而光陽與工研院合作達20多年歷史，已共創無數佳績，近期17案（36件）電動車技術合作即針對電能系統、控制系統、馬達冷卻系統、防盜系統等多項強化，要將Ionex車能網推向到另一層次「AI級Ionex車能網」。
工研院材化所所長李宗銘表示，電動機車電池使用愈久，電量預測誤差愈大，久而久之使用者產生里程焦慮，不太信任儀表板顯示的電量預估值，怕騎到一半機車沒電，因此不敢騎太遠。這個情形讓多數使用者有預留電量的習慣，當預留的電量愈多，也意味著電量閒置造成的里程損失也愈多，進而無法滿足使用者行駛需求。
記憶使用者騎乘模式
「自我學習式動態電量預估技術」有3大特點：第一個是將AI概念導入，讓電動機車可因應不同使用者的騎乘者模式記憶學習，分辨出不同人騎車的耗能及預估里程數，大幅提升車輛行車安全與可靠度；第二是將現在電量百分比顯示方式改為剩餘行駛里程；第三個特點在於斷電前會主動發出斷電報警訊息，避免現今電動機車沒電突然煞停而引發的行車安全問題。
李宗銘指出，目前搭載這項技術的電動機車實驗車已經發展完成，未來在光陽集團KYMCO投產後，能給消費者全新的體驗，讓騎士們可安全騎、放心騎、騎得遠、騎得久。同時，這項技術也適合應用在所有電動載具與儲能系統，目前已投入電動巴士、高壓儲能等需要高安全、高可靠度的大型電池系統上。
(中國時報)
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