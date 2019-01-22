百貨人氣甜點店 假日手刀訂位

2019年01月22日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

P&T柏林茶館開幕1年就入駐微風南山，打造時尚歐系茶風潮。（吳奕萱攝）

風靡日本的31冰淇淋強勢回歸，許多限定口味只在微風南山。（吳奕萱攝）

九州鬆餅鹿兒島焙茶提拉米蘇鬆餅，360元。（九州鬆餅提供）

微風南山開幕以來，一周就湧入約百萬人次，其中來自日本atre集結的各日系品牌甜點更是人氣爆棚，假日想訂位可不容易。包括日本海外一號店「FRUTA FRUTA Acai Cafe」，其招牌的「巴西梅」水果產品風靡歐美，本次引進人氣「原味巴西莓果泥」，和台灣限定「日式抹茶湯圓巴西莓果泥」等，更專為純素蔬食者製作全素水果可麗餅，再創可麗餅新玩法。

已在台開第3家店的九州鬆餅，主打所有餐點全以九州嚴選素材製成，新門市更融入許多台灣在地食材，如大湖草莓與宜蘭三星蔥等。新菜單包括以鹿兒島進口的焙茶，混合做成的提拉米蘇鬆餅，再搭配台灣特產珍珠打造獨家風味，味道絕不甜膩。

強勢回歸台灣的31冰淇淋，現推出1月限定款「綜合草莓起士」，以草莓冰淇淋加上覆盆子與藍莓彩帶；2月限定款則是「巧克力焦糖甜心」，每月都有特製口味，而以往粉絲最愛的31日買一送一優惠，目前還未同步回歸。

此外，源自德國柏林的Paper and Tea（P&T），打造歐系時尚茶飲風潮，在日系櫃位包圍中獨樹一格，甜點部分也聘請台灣甜點型男名廚葉鎮宇坐鎮，強調以茶入甜點的特殊風味。

(中國時報)